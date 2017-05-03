Кадры авиакатастрофы в США попали на запись авторегистратора

Опубликована: Сегодня 16:57

фото: Twitter
Кадры авиакатастрофы зафиксировал видеорегистратор одного из водителей, стоявших на светофоре в американском штате Вашингтон, сообщает Лайф со ссылкой на The Mirror. Одномоторный самолёт упал, задев линии электропередачи и светофоры, после чего загорелся.

Водители авто, которые были свидетелями инцидента, сообщили, что они почувствовали жар в тот момент, когда самолёт превратился в огненный шар. Сообщается, что причиной аварии стал взрыв топливного бака воздушной машины. Пассажир и пилот спаслись и смогли самостоятельно уехать с места происшествия.


Теги
Новый год/Рождество финансы МВД Россия Балезино наркотики семья рейтинг Игра религия пристав Госсовет УР СМИ погода Глазов Удмуртия Малая Пурга Интернет ГЖД Голливуд бизнес праздник выборы полиция траур выставка самолет штраф терроризм строительство инвалид мода Сарапул убийство туризм суд телевидение МЧС зоопарк медицина оружие бюджет ДТП безопасность Дмитрий Медведев Ува фестиваль преступление Москва банк конкурс физкультура пожар природа творчество школа лес ИжГТУ долг Завьялово депутат биатлон алкоголь ЖКХ прокуратура здоровье занятость кино спортсмен СКП свадьба пенсия Украина армия музыка Воткинск хоккей Ижевск ремонт футбол дети торговля звезда вода США ветеран Ижавто животные ГИБДД правительство молодежь транспорт видео Александр Волков промышленность Владимир Путин Можга дороги технологии образование
Все теги
Яндекс.Погода