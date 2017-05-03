Кадры авиакатастрофы в США попали на запись авторегистратора

Опубликована: Сегодня 16:57



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Водители авто, которые были свидетелями инцидента, сообщили, что они почувствовали жар в тот момент, когда самолёт превратился в огненный шар. Сообщается, что причиной аварии стал взрыв топливного бака воздушной машины. Пассажир и пилот спаслись и смогли самостоятельно уехать с места происшествия.