После рекордно теплого начала мая в Удмуртии резко похолодает

Опубликована: Сегодня 17:39

2 мая в Ижевске был побит температурный рекорд, державшийся почти полвека, сообщила на своей страничке в Фейсбуке руководитель отдела метеорологических прогнозов в Удмуртском ЦГМС Алла Шумихина.

«2 мая 2017 года стал историческим днем в погоде Ижевска - побит рекорд дня 2 мая, который составил +26.6 градусов по Цельсию», -  написала Алла Шумихина. Предыдущий максимальный температурный показатель был на 4 градуса ниже, пишет информагентсво СУСАНИН.

Вместе с тем, в Ижевске прошла первая настоящая серьезная майская гроза. И в ближайшие сутки в республике резко похолодает.

На 4 мая Удмуртским Гидрометцентром прогнозируется существенное похолодание в среднем на +10 градусов - днем температура воздуха составит от +8 до +13 °С . В ночь на 5 мая похолодает еще сильнее, по республике ожидается от -2 до +3 °С, днём всего от +4 до +9 °С. Прохладная и дождливая погода прогнозируется на выходные дни - лишь до +10 °С в дневное время. 

   


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