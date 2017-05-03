В «Ижводоканал» нагрянули следственные органы

Опубликована: Сегодня 18:34



фото: pp-udmurt.ru фото: pp-udmurt.ru

По его словам, правоохранителей интересовали документы, касающиеся деятельности экс-руководителя «Ижводоканала» Владимира Пискайкина. По данным второго источника, следственные действия проходили на территории бухгалтерии предприятия.Официального подтверждения или опровержения информации от правоохранительных органов информационное агентство «Сусанин» пока не получало.Владимир Пискайкин вступил в должность директора «Ижводоканала» 20 января 2016 года и проработал на этом посту год. 17 января 2017 года он подал заявление об увольнении по собственному желанию.