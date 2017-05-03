В «Ижводоканал» нагрянули следственные органы

Опубликована: Сегодня 18:34

фото: pp-udmurt.ru
Сегодня в МУП «Ижводоканал» прошли следственные действия, включая выемку документов. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» в среду, 3 мая, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, правоохранителей интересовали документы, касающиеся деятельности экс-руководителя «Ижводоканала» Владимира Пискайкина. По данным второго источника, следственные действия проходили на территории бухгалтерии предприятия.

Официального подтверждения или опровержения информации от правоохранительных органов информационное агентство «Сусанин» пока не получало.

Владимир Пискайкин вступил в должность директора «Ижводоканала» 20 января 2016 года и проработал на этом посту год. 17 января 2017 года он подал заявление об увольнении по собственному желанию.
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