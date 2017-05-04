В Ижевске поймали пьяного водителя, который с тремя детьми поехал за мороженым

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

27-летний водитель автомобиля "Тойота Авалан", управляя не принадлежащим ему автомобилем не выполнил требование сотрудника ГИБДД об остановке, и, увеличивая скорость движения, пытался скрыться. Не справившись с управлением, съехал в кювет с последующим наездом на препятствие.В Госавтоинспекции отметили, что водитель управлял транспортным средством не имея специального права управления, в состоянии алкогольного опьянения, подверг к опасности трех несовершеннолетних пассажиров, которые находились в салоне автомобиля, и 2 пассажиров – женщин, при этом ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.В настоящее время, в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении, а за совершение противоправных действий по неправомерному завладению транспортным средством без цели хищения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, согласно которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.