В Ижевске поймали пьяного водителя, который с тремя детьми поехал за мороженым

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Пьяный водитель, решивший съездить за мороженым с тремя несовершеннолетними, был задержан сотрудниками ГИБДД. Инцидент произошел в Ижевске 01 мая около 16 часов возле дома №15 улицы Новоярушкинская.

27-летний водитель автомобиля "Тойота Авалан", управляя не принадлежащим ему автомобилем не выполнил требование сотрудника ГИБДД об остановке, и, увеличивая скорость движения, пытался скрыться. Не справившись с управлением, съехал в кювет с последующим наездом на препятствие.

В Госавтоинспекции отметили, что водитель управлял транспортным средством не имея специального права управления, в состоянии алкогольного опьянения, подверг к опасности трех несовершеннолетних пассажиров, которые находились в салоне автомобиля, и 2 пассажиров – женщин, при этом ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

В настоящее время, в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении, а за совершение противоправных действий по неправомерному завладению транспортным средством без цели хищения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, согласно которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.


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