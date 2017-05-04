В Уве водитель крана погиб из-за сильного порыва ветра

Опубликована: Сегодня 09:17



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На данный момент сотрудники Следственного управления СК России по Удмуртской Республикеустанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об изъятии технической документации, в том числе, регламентирующей порядок соблюдения техники безопасности и иной документации, представляющей интерес для следствия.