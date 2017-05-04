В Уве водитель крана погиб из-за сильного порыва ветра

Опубликована: Сегодня 09:17

фото: vmtehnix.ru
Вчера, 3 мая при выполнении ремонтных работ на кране козлового типа в результате несчастного случая погиб 57-летний житель п. Ува. На территории ООО «Восток Ресурс» по ул. Станционная мужчина устранял неисправность крана. Около 15 часов от сильного порыва ветра кран опрокинулся, в результате чего находившийся в кабине крана потерпевший от полученных травм скончался на месте.

На данный момент сотрудники Следственного управления СК России по Удмуртской Республикеустанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об изъятии технической документации, в том числе, регламентирующей порядок соблюдения техники безопасности и иной документации, представляющей интерес для следствия.


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