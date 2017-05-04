В Ижевске два детских сада, школа, поликлиника и 28 жилых домов по улице Ракетной останутся без тепла

Опубликована: Сегодня 10:03

фото: regionsamara.ru
Два детских сада, школа, поликлиника и 28 жилых домов по улице Ракетной сегодня останутся без тепла. Как сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем», в четверг, 4 мая, в этом районе пройдут испытания теплосетей.

Испытание коснется домов и организаций по следующим адресам: ул. Ракетная, 1,2,4,3,5,7,8,9а,10,11,12,13,14,16,18,19,21,22,23,24,26,28,30,30а,32,34,36,42.

Компания «Удмуртские коммунальные системы» просит жителей домов в день испытаний проявить повышенное внимание и осторожность.

Крайне опасно:

- приближаться к местам парения - помните, что под асфальтом может находиться промоина с кипятком;

- заходить за ограждения и предупреждающие знаки;

- движение по затопленным улицам и тротуарам - помните, что в пару под слоем воды можно не увидеть промоину с кипятком;

- подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива.

При обнаружении признаков повреждения коммуникаций следует немедленно покинуть опасную зону и сообщить об инциденте в аварийные службы, диспетчерскую УКС по телефону 93-98-41 или в службу 072 (с мобильного телефона 998-072).


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