В Ижевске два детских сада, школа, поликлиника и 28 жилых домов по улице Ракетной останутся без тепла

Опубликована: Сегодня 10:03



фото: regionsamara.ru фото: regionsamara.ru

Испытание коснется домов и организаций по следующим адресам: ул. Ракетная, 1,2,4,3,5,7,8,9а,10,11,12,13,14,16,18,19,21,22,23,24,26,28,30,30а,32,34,36,42.Компания «Удмуртские коммунальные системы» просит жителей домов в день испытаний проявить повышенное внимание и осторожность.Крайне опасно:- приближаться к местам парения - помните, что под асфальтом может находиться промоина с кипятком;- заходить за ограждения и предупреждающие знаки;- движение по затопленным улицам и тротуарам - помните, что в пару под слоем воды можно не увидеть промоину с кипятком;- подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива.При обнаружении признаков повреждения коммуникаций следует немедленно покинуть опасную зону и сообщить об инциденте в аварийные службы, диспетчерскую УКС по телефону 93-98-41 или в службу 072 (с мобильного телефона 998-072).