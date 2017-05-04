За два дня жительница Ижевска с помощью топора избавилась от двух близких собутыльников

Опубликована: Сегодня 10:45



фото: yansk.ru фото: yansk.ru

Поругавшись на бытовой почве в один из дней декабря 2016 года, обвиняемая несколько раз ударила своего гражданского мужа ножом в спину и живот, а затем добила битой и топором по голове.Оставив труп в квартире, на следующий день ижевчанка отправилась к своему соседу, проживающему в том же доме. Во время застолья мужчина предложил гостье вступить с ним в половую связь, за что получил несколько раз обухом топора по голове и от полученных травм скончался в больнице.Максимальное наказание, которое грозит обвиняемой по ч. 2 ст. 105 УК РФ - лишение свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет.