За два дня жительница Ижевска с помощью топора избавилась от двух близких собутыльников

Опубликована: Сегодня 10:45

фото: yansk.ru
Дело жительницы Ижевска, зверски убившей своего сожителя и соседа, рассмотрит Верховный суд Удмуртской Республики. Женщина 1980 года рождения проживала в Октябрьском районе и злоупотребляла спиртным, как и ее первая жертва - сожитель.

Поругавшись на бытовой почве в один из дней декабря 2016 года, обвиняемая несколько раз ударила своего гражданского мужа ножом в спину и живот, а затем добила битой и топором по голове.

Оставив труп в квартире, на следующий день ижевчанка отправилась к своему соседу, проживающему в том же доме. Во время застолья мужчина предложил гостье вступить с ним в половую связь, за что получил несколько раз обухом топора по голове и от полученных травм скончался в больнице.

Максимальное наказание, которое грозит обвиняемой по ч. 2 ст. 105 УК РФ - лишение свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет.


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