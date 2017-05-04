Илья Прозоров, судимый за дачу взятки, стал главой Воткинского района Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:33

фото: vk.com/Илья Прозоров
Главой муниципального образования «Воткинский район» назначен 32-летний Илья Прозоров. Как рассказали информагентству «Сусанин» в приемной администрации района, кандидатуру Прозорова утвердили на внеочередной шестой сессии Совета депутатов муниципального образования, которая прошла в четверг, 4 мая.

Согласно информации Российской энциклопедии кандидатов, в 2012 году Илья Прозоров был судим за дачу взятки. Судимость погасили в феврале 2015 года.

Наша справка: Илья Петрович Прозоров родился 13 апреля 1985 года. Проживает в деревне Большая Кивара Воткинского района. В 2015 году окончил Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию. Является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальным предпринимателем. В 2012 году был судим по части 1 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»).



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