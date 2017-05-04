Наехавший на инспектора ДПС бесправный водитель из Глазова получил условный срок

Опубликована: Сегодня 12:09

фото: 24sibinfo.ru
В Глазове вынесен приговор 22-летнему местному жителю по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Молодой человек, лишенный водительских прав, в январе этого года двигался на автомобиле по ул. Ленина и не отреагировал на сигнал 35-летнего инспектора ДПС об остановке. 

Водитель продолжил движение в направлении полицейского и наехал на него. Инспектор получил телесные повреждения, причинившие вред здоровью небольшой тяжести.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года.


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