|
Наехавший на инспектора ДПС бесправный водитель из Глазова получил условный срок
Опубликована: Сегодня 12:09 В Глазове вынесен приговор 22-летнему местному жителю по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Молодой человек, лишенный водительских прав, в январе этого года двигался на автомобиле по ул. Ленина и не отреагировал на сигнал 35-летнего инспектора ДПС об остановке.
Водитель продолжил движение в направлении полицейского и наехал на него. Инспектор получил телесные повреждения, причинившие вред здоровью небольшой тяжести.
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года.