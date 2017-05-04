Наехавший на инспектора ДПС бесправный водитель из Глазова получил условный срок

Опубликована: Сегодня 12:09



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Водитель продолжил движение в направлении полицейского и наехал на него. Инспектор получил телесные повреждения, причинившие вред здоровью небольшой тяжести.Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года.