В Ижевске разыскивают очевидцев наезда на пешехода на парковке супермаркета "Ашан"

Опубликована: Сегодня 12:55



фото: kp.by фото: kp.by

Пешеход получил травмы. Водитель с места ДТП скрылся, о случившемся в ГИБДД не сообщил.Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия убедительная просьба позвонить в Дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700 и 415-701, либо в группу по розыску ГИБДД МВД по УР по телефонам: т.940-738, т.940-732, т.940-759.