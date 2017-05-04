В Ижевске разыскивают очевидцев наезда на пешехода на парковке супермаркета "Ашан"

Опубликована: Сегодня 12:55

фото: kp.by
В Ижевске неустановленный водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на мужчину 1986 года рождения. По сообщению 1 отдела УГИБДД МВД по УР, ДТП произошло 03 мая около 21.26 на парковке супермаркета "Ашан" на ул. Ленина, 136.

Пешеход получил травмы. Водитель с места ДТП скрылся, о случившемся в ГИБДД не сообщил.

Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия убедительная просьба позвонить в Дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700 и 415-701, либо в группу по розыску ГИБДД МВД по УР по телефонам: т.940-738, т.940-732, т.940-759.



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