Более 40 грамм гашиша обнаружили у ижевского школьника

Опубликована: Сегодня 13:44



фото: пресс-служба МВД по УР фото: пресс-служба МВД по УР

По месту жительства школьника полицейские обнаружили еще 35,16 гр. наркотического средства. По факту незаконного хранения наркотика в крупном размере возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.