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Более 40 грамм гашиша обнаружили у ижевского школьника
Опубликована: Сегодня 13:44 Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Удмуртии была получена информация о причастности 17-летнего ученика одной из ижевских школ к хранению запрещенных веществ. Подростка задержали у дома по ул.Рылеева и при личном досмотре обнаружили у него 5,66гр. гашиша.
По месту жительства школьника полицейские обнаружили еще 35,16 гр. наркотического средства. По факту незаконного хранения наркотика в крупном размере возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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