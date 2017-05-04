В Новосибирске подростки сняли на видео, как мать выбросила дочку в мусорный контейнер

Опубликована: Сегодня 14:18

фото: youtube.com
В Новосибирске, на улице Плахотина, недалеко от Ленинского рынка очевидцы — местные подростки — сняли на видео, как в одном из дворов молодая мать бросила свою дочь в мусорный контейнер. Как пишет Лайф, нерадивая мамаша чуть позже подошла к девочке лет трех, которая рыдала навзрыд.

— Девочка сильно плакала и не могла самостоятельно вылезти из контейнера. Прохожие требовали от находившейся здесь же матери, чтобы та вытащила ребёнка из контейнера, на что женщина ответила, чтобы посторонние не вмешивались в её действия и что девочка не хочет покидать мусорный бак, — сообщили в СУ СКР России по Новосибирской области.

Лишь после нескольких замечаний, которые сделали матери прохожие, женщина вытащила малышку из мусорного бака. Сейчас следователи проводят проверку, выясняют личности женщины и ребёнка.
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