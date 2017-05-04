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Один человек погиб и еще четверо пострадали в Сарапуле при столкновении двух ВАЗов
Опубликована: Сегодня 15:02 Один человек погиб и еще четверо пострадали в ДТП, произошедшем сегодня, 4 мая, в Сарапуле. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 на высокой скорости вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2110.
Как сообщил информагентству «Сусанин» начальник первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин, около 12:35 на улице Дубровского столкнулись ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114. «В медучреждение доставили пятерых человек. Один из них – водитель ВАЗ-2114 – скончался», - отметил Вычужанин.
В больницу также попали 22-летняя девушка-водитель «десятки» и её пассажиры.