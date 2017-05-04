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Двое ижевских школьников не смогли самостоятельно вскрыть украденный сейф с пожертвованиями
Опубликована: Сегодня 15:53 Двух подростков, подозреваемых в краже пожертвований из мечети, задержали в Ижевске. Школьников 2001 и 2002 годов рождения заметили во дворе одного из жилых домов в то время, когда они пытались вскрыть украденный сейф.
Было установлено, что сейф для пожертвований несовершеннолетние похитили из мечети, расположенной на ул. К. Маркса, выбросив его в окно. Полицейские изъяли у подозреваемых молоток, плоскогубцы, гвоздодер, стамеску, напильник, которыми подростков пытались взломать сейф. Внутри оказалось более 40 тыс рублей.
В настоящее время похищенное имущество возвращено мечети. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»).