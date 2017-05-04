Двое ижевских школьников не смогли самостоятельно вскрыть украденный сейф с пожертвованиями

Опубликована: Сегодня 15:53



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Было установлено, что сейф для пожертвований несовершеннолетние похитили из мечети, расположенной на ул. К. Маркса, выбросив его в окно. Полицейские изъяли у подозреваемых молоток, плоскогубцы, гвоздодер, стамеску, напильник, которыми подростков пытались взломать сейф. Внутри оказалось более 40 тыс рублей.В настоящее время похищенное имущество возвращено мечети. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»).