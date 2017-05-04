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Житель Удмуртии надругался над бывшей сожительницей и поджег дом ее матери
Опубликована: Сегодня 16:38 Житель Удмуртии надругался над своей бывшей сожительницей и поджег дом ее матери. В отношении 57-летнего жителя села Ныргында Каракулинского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).
В апреле этого года мужчина на почве ревности избил 31-летнюю женщину, с которой раньше совместно проживал, и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Затем он облил бензином дом ее матери и поджег, после чего ранил себя ножом.
В рамках расследования назначены многочисленные экспертизы. Злоумышленник заключен под стражу.