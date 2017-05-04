Житель Удмуртии надругался над бывшей сожительницей и поджег дом ее матери

Опубликована: Сегодня 16:38



фото: vlasno.info фото: vlasno.info

В апреле этого года мужчина на почве ревности избил 31-летнюю женщину, с которой раньше совместно проживал, и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Затем он облил бензином дом ее матери и поджег, после чего ранил себя ножом.В рамках расследования назначены многочисленные экспертизы. Злоумышленник заключен под стражу.