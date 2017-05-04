Модель Playboy обидела племя маори, сфотографировавшись полностью обнаженной на священной горе

Опубликована: Сегодня 17:21



фото: instagram.com/jaylenecook_ фото: instagram.com/jaylenecook_

Джейлин сильно обидела местное племя маори, которое считает вулкан Таранаки священным. Как сказал в разговоре с BBC пресс-секретарь племени Деннис Нгавхеир, поступок модели был весьма неуместным. «Это как если кто-нибудь зайдёт в Собор Святого Петра в Ватикане и сделает фотографию в стиле ню. Для маори вулкан считается могильником предка племени и сам по себе также считается предком. По традициям племени, даже сам подъём на вершину вулкана является неуважительным по отношению к «предку» и совершается маори только в редких случаях для религиозных церемоний. Мы просто просим людей быть уважительными».Джейлин Кук попыталась защититься от многочисленных нападок разгневанных пользователей инстаграма, которые не оценили фотографию. До того как взобраться на Таранаки, модель якобы изучила традиции местного племени, но посчитала, что подобный снимок не будет оскорбительным для маори. Несмотря на свою ошибку и критику, пост в инстаграме Джейлин до сих пор не удалила.