Модель Playboy обидела племя маори, сфотографировавшись полностью обнаженной на священной горе

Опубликована: Сегодня 17:21

фото: instagram.com/jaylenecook_
Джейлин Кук, модель Playboy, сфотографировалась обнажённой на вершине новозеландской горы. Местное племя маори, которое считает эту гору священной, глубоко оскорбились выходкой модели, пишет Medialeaks. А девушка лишь решила порадовать своих подписчиков в соцсети и одним выстрелом убить двух зайцев: взобравшись на новозеландский вулкан Таранаки, девушка сфотографировалась голой на его вершине.

Джейлин сильно обидела местное племя маори, которое считает вулкан Таранаки священным. Как сказал в разговоре с BBC пресс-секретарь племени Деннис Нгавхеир, поступок модели был весьма неуместным. «Это как если кто-нибудь зайдёт в Собор Святого Петра в Ватикане и сделает фотографию в стиле ню. Для маори вулкан считается могильником предка племени и сам по себе также считается предком. По традициям племени, даже сам подъём на вершину вулкана является неуважительным по отношению к «предку» и совершается маори только в редких случаях для религиозных церемоний. Мы просто просим людей быть уважительными».

Джейлин Кук попыталась защититься от многочисленных нападок разгневанных пользователей инстаграма, которые не оценили фотографию. До того как взобраться на Таранаки, модель якобы изучила традиции местного племени, но посчитала, что подобный снимок не будет оскорбительным для маори. Несмотря на свою ошибку и критику, пост в инстаграме Джейлин до сих пор не удалила.

WE DID IT!! This was BY FAR the hardest thing I have ever done! Both mentally and physically. 2 minutes out of the car park I was already hurting, sweating and ready to turn back But it's amazing what you can accomplish with the encouragement and support of your partner! I could not have done this without you babe @thejoshshaw! * Mount Taranaki Summit 9000ft -11'C/35km winds 12.6km (1.6km elevation) 2am - 6.30pm (12hr hike time) 20kg pack (Josh had 40kg ) * This climb has forever changed me. I proved just how far I could push myself and I am truely proud of my accomplishment. This mountain was steep, rugged, ever changing and just pure brutal! Safe to say, I will never do it again

19.6k Likes, 1,174 Comments - Jaylene Cook (@jaylenecook_) on Instagram: "WE DID IT!! This was BY FAR the hardest thing I have ever done! Both mentally and physically. 2..."



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