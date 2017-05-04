На нескольких улицах Ижевска 5 мая перекроют движение транспорта

Опубликована: Сегодня 18:23



фото: 24tv.pro фото: 24tv.pro

С 10:00 до 10:40 нельзя будет проехать по улице по улице Строителей на участке от Воткинского шоссе до улицы Дзержинского.С 10:30 до 11:00:- по улице Дзержинского, на участке от улицы Строителей до улицы Буммашевская;- по улице Буммашевская на участке от улицы Дзержинского до улицы Удмуртской;- по улице Удмуртской на участке от Буммашевской до Холмогорова.Вечером с 18:30 до 22:00 запретят движение транспорта:- по улице Пушкинской на участке от Советской до Кирова;- на улице Лихвинцева и Наговицына на участках от Пушкинской до Коммунаров;- на Красногеройской от Пушкинской до Красноармейской.