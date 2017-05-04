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На нескольких улицах Ижевска 5 мая перекроют движение транспорта
Опубликована: Сегодня 18:23 На нескольких улицах Ижевска 5 мая перекроют движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
С 10:00 до 10:40 нельзя будет проехать по улице по улице Строителей на участке от Воткинского шоссе до улицы Дзержинского.
С 10:30 до 11:00:
- по улице Дзержинского, на участке от улицы Строителей до улицы Буммашевская;
- по улице Буммашевская на участке от улицы Дзержинского до улицы Удмуртской;
- по улице Удмуртской на участке от Буммашевской до Холмогорова.
Вечером с 18:30 до 22:00 запретят движение транспорта:
- по улице Пушкинской на участке от Советской до Кирова;
- на улице Лихвинцева и Наговицына на участках от Пушкинской до Коммунаров;
- на Красногеройской от Пушкинской до Красноармейской.