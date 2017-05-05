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В России ввели новые правила ношения георгиевских ленточек
Опубликована: Сегодня 08:30 Новые правила ношения георгиевских ленточек в преддверии праздника 9 Мая объявило всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».
С этого года ленточку можно повязать только на лацкане пиджака. Два года назад правила позволяли прикреплять ее на антенну автомобиля и на сумку, теперь же это считается недопустимым. По-прежнему запрещено повязывать ленту на голове, ниже пояса и где-либо в испорченном виде.
Ежегодная акция «Георгиевская ленточка», приуроченная ко Дню Победы, стартовала по всей России 24 апреля. В рамках мероприятия волонтеры бесплатно раздают ленты всем желающим.