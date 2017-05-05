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Дожди и до +10 °С обещают синоптики Удмуртии в ближайшие дни
Опубликована: Сегодня 09:09 Минувшей ночью в Удмуртии наблюдались заморозки в воздухе и на почве. Днем 5 мая будет прохладнее, чем вчера, температура поднимется до 6-11 °С, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
В субботу и воскресенье, 6-7 мая, временами пройдут дожди, ночью местами со снегом. Ночью столбики термометров покажут -1,+4 °С, в субботу днем до 10 °С, в воскресенье днем до +4,+6°С.
В ночь на понедельник будет холоднее: до -4 °С, днем 8 мая ожидается до 10 °С.
В День Победы, 9 мая, местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью и утром ожидается 0,+5 °С, днем воздух прогреется до +8-14 °С.
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