Дожди и до +10 °С обещают синоптики Удмуртии в ближайшие дни

Опубликована: Сегодня 09:09



фото: tverigrad.ru фото: tverigrad.ru

В субботу и воскресенье, 6-7 мая, временами пройдут дожди, ночью местами со снегом. Ночью столбики термометров покажут -1,+4 °С, в субботу днем до 10 °С, в воскресенье днем до +4,+6°С.В ночь на понедельник будет холоднее: до -4 °С, днем 8 мая ожидается до 10 °С.В День Победы, 9 мая, местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью и утром ожидается 0,+5 °С, днем воздух прогреется до +8-14 °С.