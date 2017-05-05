Дожди и до +10 °С обещают синоптики Удмуртии в ближайшие дни

Опубликована: Сегодня 09:09

фото: tverigrad.ru
Минувшей ночью в Удмуртии наблюдались заморозки в воздухе и на почве. Днем 5 мая будет прохладнее, чем вчера, температура поднимется до 6-11 °С, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

В субботу и воскресенье, 6-7 мая, временами пройдут дожди, ночью местами со снегом. Ночью столбики термометров покажут -1,+4 °С, в субботу днем до 10 °С, в воскресенье днем до +4,+6°С.

В ночь на понедельник будет холоднее: до -4 °С, днем 8 мая ожидается до 10 °С.

В День Победы, 9 мая, местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью и утром ожидается 0,+5 °С, днем воздух прогреется до +8-14 °С.



Загрузка...
Теги
терроризм туризм промышленность пожар видео Новый год/Рождество Воткинск армия погода рейтинг бизнес Россия ремонт СКП молодежь прокуратура преступление здоровье дороги пристав алкоголь МВД музыка хоккей фестиваль ДТП убийство Дмитрий Медведев полиция Ижевск мода пенсия инвалид Сарапул технологии Владимир Путин звезда медицина футбол свадьба Игра школа праздник строительство выборы Голливуд зоопарк образование Москва Удмуртия финансы животные Ижавто выставка долг правительство Глазов Завьялово транспорт ветеран семья ГИБДД самолет банк Балезино физкультура бюджет СМИ торговля вода спортсмен творчество биатлон Малая Пурга траур ИжГТУ дети Госсовет УР конкурс кино безопасность ЖКХ депутат Ува телевидение Александр Волков Можга занятость природа лес суд оружие религия США Интернет ГЖД штраф Украина наркотики МЧС
Все теги
Яндекс.Погода