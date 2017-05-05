|
Лекарства по рецепту могут стать бесплатными для всех россиян
Опубликована: Сегодня 09:54 Все россияне с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) смогут получать в аптеках по рецепту врача бесплатные лекарства, которые сейчас доступны только льготным категориям граждан. Предложения по организации системы лекарственного возмещения, которая может стартовать в 2018 году, готовят в Министерстве здравоохранения. Эксперты подсчитали, что на реализацию новой схемы потребуется около 500 млрд рублей в год.
Подразумевается, что граждане смогут получать по рецепту врача и без оплаты лишь препараты из ограниченного списка, который разрабатывается. Об этом «Известиям» рассказал директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов. «Сейчас прорабатываются модели финансирования этой системы», — добавил специалист.
Он напомнил, что создание подобной программы заложено в разработанную Минздравом «Стратегию лекарственного обеспечения населения РФ на период до 2025 года», которая была одобрена в 2013 году. Согласно документу, переход к системе лекарственного возмещения при амбулаторном лечении был намечен на 2017 год, но при этом планировалось, что проект будет ориентирован на отдельные категории граждан.
Руководитель Аптечной гильдии Елена Неволина уточнила, что «бесплатные лекарства будут полагаться не всем гражданам, а только ведущим здоровый образ жизни, проходящим диспансеризацию, ответственно относящимся к своему здоровью».
Загрузка...