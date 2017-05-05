В Ижевске адвокат предложила за 3 млн рублей закрыть уголовное дело

Опубликована: Сегодня 10:42

фото: law-lider.ru
В Ижевске адвокат осуждена за покушение на особо крупное мошенничество. В мае 2016 года женщина предложила обвиняемому в незаконном сбыте наркотических средств за денежное вознаграждение в 3 млн. рублей повлиять на решение сотрудников полиции об освобождении его из-под стражи и прекращении уголовного дела.

18 мая 2016 года адвокат получила от подследственного первую часть суммы в размере 1,5 млн. рублей и была задержана сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике. Деньгами женщина намеревалась распорядится по своему усмотрению.

Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.



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