Более 50 кг выловленной сетями рыбы изъяли у сарапульских браконьеров

Опубликована: Сегодня 11:29



фото: пресс-служба Ижевского ЛО МВД на транспорте фото: пресс-служба Ижевского ЛО МВД на транспорте

У правонарушителей изъяты резиновая весельная лодка, сеть, а также рыба разных пород общим весом около 50 килограмм. Рыба, в количестве 114 штук, направлена на ихтиологическое исследование.На следующий же день на ст. Камбарка на левом берегу реки Кама, напротив водозабора «Прикамье», за незаконный вылов сетью с берега рыбы в количестве 20 штук разных пород задержан гражданин 1984 г.р., проживающий в пос. Кама Камбарского района. Сеть и выловленная рыба изъяты.В отношении правонарушителей проводится проверка, нарушили ли они законодательство по ч.3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).