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Более 50 кг выловленной сетями рыбы изъяли у сарапульских браконьеров
Опубликована: Сегодня 11:29 Незаконную добычу водных биологических ресурсов в период действия нерестового запрета на реке Кама пресекли в Удмуртии. В районе деревни Дулесово Сарапульского района при погрузке незаконно выловленной рыбы в автомобиль были задержаны трое мужчин: житель Сарапула, 1966 года рождения, и два жителя деревни Дулесово, 1971 и 1975 гг. рождения.
У правонарушителей изъяты резиновая весельная лодка, сеть, а также рыба разных пород общим весом около 50 килограмм. Рыба, в количестве 114 штук, направлена на ихтиологическое исследование.
На следующий же день на ст. Камбарка на левом берегу реки Кама, напротив водозабора «Прикамье», за незаконный вылов сетью с берега рыбы в количестве 20 штук разных пород задержан гражданин 1984 г.р., проживающий в пос. Кама Камбарского района. Сеть и выловленная рыба изъяты.
В отношении правонарушителей проводится проверка, нарушили ли они законодательство по ч.3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).