С начала сезона в Удмуртии 86 детей пострадали от укусов клещей

Опубликована: Сегодня 13:31



фото: kotlas-info.ru фото: kotlas-info.ru

Наибольшее количество обратившихся зафиксировано в Ижевске, Можге, Воткинске, а также в Алнашском, Балезинском, Шарканском, Кезском районах.Случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано.Всего с начала сезона исследовано на наличие возбудителей клещевого энцефалита 105 проб, из них положительные 10 (9,5 %). На наличие возбудителей клещевого боррелиоза исследовано 89 проб, из них положительных 33 (38,2%).Отмечается, что на сегодняшний день в республике привито 53697 человек, из них 31002 детей возрасте до 14 лет.