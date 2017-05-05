С начала сезона в Удмуртии 86 детей пострадали от укусов клещей

Опубликована: Сегодня 13:31

фото: kotlas-info.ru
С начала сезона в Удмуртской Республике с жалобами на присасывание клещей обратилось 224 человека, из них – 86 детей. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону, в Ижевске за помощью обратились 132 человека, из них 48 человек – дети до 14 лет.

Наибольшее количество обратившихся зафиксировано в Ижевске, Можге, Воткинске, а также в Алнашском, Балезинском, Шарканском, Кезском районах.

Случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано.

Всего с начала сезона исследовано на наличие возбудителей клещевого энцефалита 105 проб, из них положительные 10 (9,5 %). На наличие возбудителей клещевого боррелиоза исследовано 89 проб, из них положительных 33 (38,2%).

Отмечается, что на сегодняшний день в республике привито 53697 человек, из них 31002 детей возрасте до 14 лет.



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