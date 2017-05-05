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В Набережных Челнах мужчина устроил пальбу из автомата «Калашникова»
Опубликована: Сегодня 14:14 В одном из районов Набережных Челнов в ночь на 5 мая прозвучали автоматные очереди. Стрелявшего из «Калашникова» в 11-м комплексе местного жителя сняли на видео очевидцы, которое распространили в соцсети. Авторы записи уверяют, что все произошло возле ресторана Sky lounge. Заведение, возле которого стреляли, находится недалеко от здания местного управления МВД, однако стрелка это не смутило.
— Вы готовы, дети?! — кричит в начале ролика он.
— Да, капитан! — радостно и бесстрашно отвечает ему публика, пародируя заставку к мультфильму «Губка Боб квадратные штаны».
После чего вооруженный мужчина делает одиночный выстрел под одобрительные вопли девушек. Молодые люди за кадром подначивают его, требуя продолжения «шоу». Тогда он дает автоматную очередь, чем шокирует прохожих.
— Это что, боевой? Да, это боевой! — с удивлением вперемешку с матом отвечает автор ролика.
Информацию об инциденте KazanFirst подтвердил руководитель пресс-службы городского управления МВД Артур Муллин.
— Все подробности выясняются. Сообщение об этом зарегистрировано. Сейчас личность стрелявшего выясняют. Правовую оценку его действиям предстоит дать прокуратуре. Пока рассматривают версию по статье «Хулиганство», — отметил он.
По словам Муллина, стреляли из небоевого автомата Калашникова. Нарушитель пока на свободе.