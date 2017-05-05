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Около Глазова нашли повешенную на дереве за ноги и хвост собаку
Опубликована: Сегодня 15:05 В одном из садовых сообществ около Глазова обнаружили повешенную за задние лапы и хвост на дереве собаку. Кто это сделал - не известно.
Животное обнаружил в лесу 1 мая сторож СНТ. Собаку назвали Маечкой. Ветеринары делают неутешительные прогнозы: животное может остаться без задних ног. Сейчас Маечку лечат, обрабатывают ей раны и ставят антибиотики. Активисты просят помощи неравнодушных, поскольку скоро собаке предстоит операция.