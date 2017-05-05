Шампунь будут применять при мойке улиц Ижевска

Опубликована: Сегодня 15:53

фото: скриншот видео ИА «Сусанин»﻿
Дороги Ижевска помоют шампунем. Как сообщил журналистам информагентства «Сусанин» начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Алексей Красноперов, в преддверии 9 мая помоют несколько улиц в центральном квадрате города.

«На сегодняшний день в городе мы хотим, я думаю, впервые применить мойку улиц при помощи шампуня. Мы определили для себя часть улиц: Удмуртская, Пушкинская и Карла Маркса. Мы проведем эту процедуру после зимы и перед тем, как будем наносить дорожную разметку», - рассказал Красноперов.

По его словам, в данном случае применяется специальное средство в соотношении 1 литр на тонну воды. «Убирается с дороги пыль, затем наносится моющий раствор, после этого идет поливомоечная машина, которая это все убирает», - сказал начальник управления. По его словам, в других городах подобная чистка дорог проводится два раза в год. После зимы – чтобы смыть оставшиеся реагенты и перед зимой.

«Я выделили основные улицы. В центральном квадрате помоют еще несколько, например, Кирова и Ленина. Пробные работы мы уже проводили на 10 лет Октября. В ближайшую неделю все работы мы проведем и получим результат. Задача - чтобы не было пыльности в городе. Начнем с малого, а затем будем стараться охватить больший объем», - сказал в заключение Алексей Красноперов.
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