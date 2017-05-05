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Лагерь «Дружба», в котором произошла вспышка острой инфекции, закрыли на 30 суток
Опубликована: Сегодня 16:41 Деятельность столовой и самого детского оздоровительного лагеря «Дружба», в котором заболели 97 человек, из них 89 – дети в возрасте от 14 до 18 лет, приостановили на 30 суток. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртии, такое решение вынес Октябрьский районный суд Ижевска 5 мая.
Как отмечают специалисты ведомства, деятельность лагеря осуществлялась с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства. Эпидемиологическое расследование по факту возникновения групповой вспышечной заболеваемости острой кишечной инфекцией среди участников интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» в ДОЛ «Дружба» продолжается.
Напомним, об отравлении стало известно утром вторника, 2 мая. У участников чемпионата России по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» появились симптомы: рвота, температура, жидкий стул. По факту отравления следователи возбудили уголовное дело.