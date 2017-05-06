В выходные дни на 9 мая пассажирский транспорт Ижевска пойдет по измененному расписанию

Опубликована: 5 Мая 2017 г. 18:27





Расписание трамваев и троллейбусов в Ижевске изменится в праздничные дни, с 6 по 9 мая, сообщила пресс-служба городской администрации.

6 мая движение трамваев и троллейбусов организовано по расписанию субботы. 7, 8, 9 мая электротранспорт будет ходить как в воскресенье.

В День Победы с 8:30 часов до 22:30 движение по улице Пушкинской будет закрыто, а троллейбусы 1-го, 4-го и 7-го маршрутов перенаправят на улицу Удмуртскую.