В выходные дни на 9 мая пассажирский транспорт Ижевска пойдет по измененному расписанию

Опубликована: 5 Мая 2017 г. 18:27

Расписание трамваев и троллейбусов в Ижевске изменится в праздничные дни, с 6 по 9 мая, сообщила пресс-служба городской администрации.

6 мая движение трамваев и троллейбусов организовано по расписанию субботы. 7, 8, 9 мая электротранспорт будет ходить как в воскресенье.

В День Победы с 8:30 часов до 22:30 движение по улице Пушкинской будет закрыто, а троллейбусы 1-го, 4-го и 7-го маршрутов перенаправят на улицу Удмуртскую.


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