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Цветомузыкальный фонтан запустят в Ижевске 8 мая
Опубликована: Сегодня 17:34 На Центральной площади Ижевска проходят подготовительные работы по запуску цветомузыкального фонтана. Как сообщают со слов Алексея Красноперова, начальника Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска «Известия УР», сейчас проведена очистка фонтана, проверяется система водоподачи - идёт процесс заполнения чаши фонтана. Заполнятся она будет в течение двух суток, слив воды – в течение одних суток.
«За последние 2-3 дня мы приведем, его, конечно, в надлежащее состояние, например, облицовку приведём в норму, и 8 мая порадуем всех ижевчан запуском единственного большого фонтана в городе», - сообщил Алексей Красноперов.
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