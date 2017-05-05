Цветомузыкальный фонтан запустят в Ижевске 8 мая

Опубликована: Сегодня 17:34



фото: zagrannik.org фото: zagrannik.org

«За последние 2-3 дня мы приведем, его, конечно, в надлежащее состояние, например, облицовку приведём в норму, и 8 мая порадуем всех ижевчан запуском единственного большого фонтана в городе», - сообщил Алексей Красноперов.