Цветомузыкальный фонтан запустят в Ижевске 8 мая

Опубликована: Сегодня 17:34

фото: zagrannik.org
На Центральной площади Ижевска проходят подготовительные работы по запуску цветомузыкального фонтана. Как сообщают со слов Алексея Красноперова, начальника Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска «Известия УР», сейчас проведена очистка фонтана, проверяется система водоподачи - идёт процесс заполнения чаши фонтана. Заполнятся она будет в течение двух суток, слив воды – в течение одних суток.

«За последние 2-3 дня мы приведем, его, конечно, в надлежащее состояние, например, облицовку приведём в норму, и 8 мая порадуем всех ижевчан запуском единственного большого фонтана в городе», - сообщил Алексей Красноперов.



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