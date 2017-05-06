Мини-футбольная команда "Прогресс" из Глазова проиграла "Сибиряку" в Новосибирске

Опубликована: Сегодня 14:21





Мини-футбольный клуб «Прогресс» из Глазова потерпел поражение от «Сибиряка» в первом матче ¼ плей-офф Суперлиги счетом 6:1 в пользу хозяев паркета.Пресс-служба Ассоциации мини-футбола России сообщила, что первый тайм игры прошел с преимуществом хозяев. Отрыть счет «Сибиряку» удалось только на 11-й минуте, отличился Лео Сантана. Через три минуты счет стал 2:0 после точного выстрела Сергея Покотыло. До конца первой половины встречи дважды отличился Жоан, причем свой второй мяч он забил, реализовав 10-метровый удар.Во втором тайме игра практически не изменилась. «Прогресс» прибавил в движении, стараясь распечатать наконец ворота хозяев. Это им удалось, но уже при счете - 0:6, отличился Владимир Разуванов. 5-й гол новосибирцев записал себе в актив Максим Волынюк, а 6-й - Покотыло. В итоге «Сибиряк» выиграл первый четвертьфинальный матч со счетом - 6:1. Счет в серии 1-0.