Экспертная группа Минфина России поможет властям Удмуртии избавиться от кредитов

Опубликована: Сегодня 15:00

Экспертная группа Минфина России, которая будет работать в Удмуртии с 15 по 19 мая, сформирует предложения по снижению долговой нагрузки республики, сообщает пресс-служба главы республики.

В состав экспертной группы также войдут специалисты из других российских субъектов и сотрудники научного института при Минфине России. Эксперты проанализируют общую ситуацию на основании изучения работы республиканских министерств – текущих итогов деятельности, наличия и качества нормативно-правовой базы, проблематики.

Исполняющий обязанности председателя правительства Удмуртии Виктор Савельев распорядился в течение следующей недели подготовить исчерпывающую оцифрованную информацию о положении в регионе. В частности он заявил: «Представители Минфина России для нас – не только инспекторы, но и эксперты, знакомые с лучшими региональными практиками, которые могут быть применены для оптимизации финансового положения Удмуртии. Республике, безусловно, есть, над чем работать – в частности, численность государственных и муниципальных служащих в республике превышает средний уровень ПФО. Есть резервы для оптимизации в соцсфере и в промышленной политике, например, в области работы с кластерами, которые пока приносят республике больше издержек, чем дивидендов. При этом Удмуртия способна дать примеры очень эффективного использования механизмов развития малого и среднего бизнеса, в числе которых финансирование бизнес-инициатив Фондом развития предпринимательства.»

Напомним, что 24 апреля врио главы Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в регионе разработали алгоритм работы по замещению коммерческих кредитов и что в ближайшее время в республике начнет работать группа от министерства финансов, которая поможет выявлять ошибки и исправлять их.