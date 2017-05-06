Иномарка протаранила фуру и три легковых автомобиля в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 17:19

Фото: Группы Вконтакте ИГГС
Иномарка протаранила фуру и три легковых авто на трассе в Удмуртии, сообщил информагентству «Сусанин» начальник первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин.

По предварительной версии, водитель «Хендай Соляриса» 1994 года рождения, выполнял обгон по встречной полосе с нарушениями правил дорожного движения и столкнулся с большегрузом. От удара иномарку откинуло на три легковых авто.

«За медицинской помощью обращался один человек – сам водитель «Хендая». Медицинскую помощь ему оказали, госпитализация не понадобилась», - отметил Вычужанин. 



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