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Иномарка протаранила фуру и три легковых автомобиля в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 17:19 Иномарка протаранила фуру и три легковых авто на трассе в Удмуртии, сообщил информагентству «Сусанин» начальник первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин.
По предварительной версии, водитель «Хендай Соляриса» 1994 года рождения, выполнял обгон по встречной полосе с нарушениями правил дорожного движения и столкнулся с большегрузом. От удара иномарку откинуло на три легковых авто.
«За медицинской помощью обращался один человек – сам водитель «Хендая». Медицинскую помощь ему оказали, госпитализация не понадобилась», - отметил Вычужанин.