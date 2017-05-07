В Ижевске со 2 марта разыскивают 13-летнюю девочку

Опубликована: Сегодня 11:34

фото: vk.com/psoregion18
В Ижевске разыскивают 13-летнюю школьницу. Арина Афанасьева ушла из дома в районе Культбазы еще 2 мая этого года и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 11-12 лет, рост 135 см, глаза карие, волосы каштановые прямые до плеч, на лице веснушки.
  
Была одета в белую кофта, синие джинсы, синие тряпочные тапочки.
  
Если у вас есть какая-то информация о девочке, просьба сообщить по телефону ПСО Регион 18: 8(951)195-29-71 или в полицию, по тел. 02.


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