В Ижевске со 2 марта разыскивают 13-летнюю девочку

Опубликована: Сегодня 11:34



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

В Ижевске разыскивают 13-летнюю школьницу. Арина Афанасьева ушла из дома в районе Культбазы еще 2 мая этого года и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 11-12 лет, рост 135 см, глаза карие, волосы каштановые прямые до плеч, на лице веснушки.Была одета в белую кофта, синие джинсы, синие тряпочные тапочки.Если у вас есть какая-то информация о девочке, просьба сообщить по телефону ПСО Регион 18: 8(951)195-29-71 или в полицию, по тел. 02.