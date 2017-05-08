В Ижевске водитель иномарки в тяжелом состоянии попал в реанимацию, врезавшись в столб

Опубликована: Сегодня 13:55



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель автомобиля «Opel Zafira», мужчина 1974 года рождения, не справился с управлением и врезался в световую опору, результате чего получил тяжелейшие травмы. За его жизнь сейчас борются врачи.По словам очевидцев, скорость движения иномарки значительно превышала установленные ограничения, а от водителя пахло алкоголем. Чтобы определить, были ли в крови мужчины вызывающих опьянение веществ, проводятся необходимые экспертизы.