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В Ижевске водитель иномарки в тяжелом состоянии попал в реанимацию, врезавшись в столб
Опубликована: Сегодня 13:55 В тяжёлом состоянии попал в реанимацию водитель иномарки после наезда на столб. Момент ДТП, произошедшего на ул. Карла Маркса около БЦ «Конструктор» 08 мая в 02.20, попал на запись камер видеонаблюдения.
Водитель автомобиля «Opel Zafira», мужчина 1974 года рождения, не справился с управлением и врезался в световую опору, результате чего получил тяжелейшие травмы. За его жизнь сейчас борются врачи.
По словам очевидцев, скорость движения иномарки значительно превышала установленные ограничения, а от водителя пахло алкоголем. Чтобы определить, были ли в крови мужчины вызывающих опьянение веществ, проводятся необходимые экспертизы.
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