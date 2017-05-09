Парадом и праздничными шествиями встретили жители Удмуртии 72-ую годовщину Победы

Опубликована: Сегодня 15:05

Парадом и праздничными шествиями отметили жители Удмуртии День Победы.

Открыл Парад в 10:00 военный комиссар Удмуртии Александр Комлев, зачитав приказ министра обороны РФ. Перед началом шествия знамённая группа сотрудников УФСИН по УР пронесла вдоль строя парадных расчётов и трибун российский флаг и копию Знамени Победы.

В Параде приняли участие личный состав силовых подразделений, студенты, кадеты, члены патриотических клубов Удмуртии, ветераны войны в Афганистане, пограничники, участники ликвидаций техногенных катастроф, активисты общества «Союз Чернобыль».

Проследовали колонны промышленных предприятий УР, на которых в годы Войны выпускалось оружие и военная техника. Были продемонстрированы автомобили и военная форма тех времён.

Завершился Парад акцией «Бессмертный полк» — она проходит в республике 4-й год подряд. Телекомпания «Моя Удмуртия» сообщает со ссылкой на начальника ОИ и ОС МВД по УР Николая Коротояцкого, в строю «Бессмертного полка» сегодня прошли 59 тысяч жителей Удмуртии, из них около 30 тысяч — ижевчане. Всего в праздничных мероприятиях ко Дню Победы приняли участие 120 000 жителей региона.



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