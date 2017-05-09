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Водитель иномарки погиб в ДТП на 30-ом километре трассы Воткинск - Чайковский
Опубликована: Сегодня 18:00 Водитель иномарки погиб в аварии на 30 километре дороги Воткинск-Чайковский в Удмуртии, еще двое пассажиров «Тойоты» оказались в больнице.
Информагентство «Сусанин» сообщает со ссылкой на начальника 1 отдела республиканского управления ГИБДД Вениамина Вычужанина, что трагедия произошла в понедельник, 8 мая, в 16:15.
Мужчина 1987 года рождения не справился с управлением автомобиля «Тойота Королла» и съехал с дороги, после чего иномарка перевернулась. Водитель иномарки скончался на месте ДТП, двое пассажиров машины, мужчина 1986 года рождения и женщина 1988 года рождения, оказались в больнице.
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