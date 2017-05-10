Ученые доказали полезность сливочного масла

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: tmvl.ru
Ученые-диетологи из США в ходе проведенного исследования смогли опровергнуть популярный миф о том, что сливочное масло является вредным для здоровья и доказать его пользу. Ранее было распространено мнение о том, что сливочное масло вредит здоровью из-за высокого содержания холестерина.

По данным «Федерального агентства новостей», в масштабном исследовании участвовали около 10 тысяч добровольцев в возрасте от 20 до 93 лет. Участников эксперимента разделили на две группы — одни употребляли в пищу только сливочное масло, исключив из своей диеты растительные масла, а другие наоборот, сделали упор на растительное масло. Периодически диетологи проверяли организм добровольцев, измеряя различные параметры здоровья испытуемых.

Проведенное исследование показало, что в крови добровольцев, не употреблявших сливочного масла, действительно снизилось содержание холестерина — однако на этом оздоровительный эффект отказа от сливочного масла исчерпывался: представители обеих групп оказались в равной степени здоровы. Как отмечают исследователи, пользу организму приносит не отказ от сливочного масла, а разумная и умеренная диета.



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