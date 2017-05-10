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Три снаряда времен Гражданской войны обнаружили в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 09:53 При проведении земельных работ по углублению русла реки Чепца в пос. Балезино 8 мая были обнаружены три боеприпаса времен Гражданской войны. Группа инженерно-технического отдела ОМОН Управления Росгвардии по Удмуртской Республике незамедлительно выехала на место происшествия.
Прибыв на место, саперы спецподразделения обнаружили три артиллерийских снаряда калибра 76мм предположительно времен Гражданской войны. Снаряды имели взрыватели и следы коррозии, было принято решение об их уничтожении на месте обнаружения огневым и электрическим способом.