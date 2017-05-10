Три снаряда времен Гражданской войны обнаружили в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 09:53



фото: пресс-служба Управления Росгвардии по УР фото: пресс-служба Управления Росгвардии по УР

Прибыв на место, саперы спецподразделения обнаружили три артиллерийских снаряда калибра 76мм предположительно времен Гражданской войны. Снаряды имели взрыватели и следы коррозии, было принято решение об их уничтожении на месте обнаружения огневым и электрическим способом.