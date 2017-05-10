Армяне и азербайджанцы подрались на шествии «Бессмертного полка» в Петербурге

Опубликована: Сегодня 10:29

Участники акции «Бессмертный полк» были доставлены в полицию после стычки на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Представители азербайджанской диаспоры посчитали неуместной атрибутику, с которой на Невский проспект вышла армянская община.
"Фонтанка" сообщила, что 9 мая к «Бессмертному полку» присоединилась армянская община. Около двухсот человек шли по Невскому с портретами погибших в Великую Отечественную войну родственников и баннером «Армянская рота». 

Армяне одновременно с общей для всех участников шествия памятной датой, отмечали еще одну: 9 мая 1992 года создана армия обороны Нагорно-Карабахской республики, которая в этот же день 25 лет назад захватили населенную азербайджанцами карабахскую Шушу, установив фактически полный контроль над бывшей автономной республикой. 

Азербайджанцы тоже маршировали в «Бессмертном полку». И увидели флаг Нагорного Карабах и услышали выкрики армян "Карабах" и «Арцах» (армянское название Карабаха). У Аничкова моста они попросили полицию «остановить провокацию» под тем предлогом, что флаг НК в России запрещен. Полицейские не припомнили в списке запрещенной эту символику.

Около десяти выходцев из Азербайджана попытались самостоятельно остановить армянскую колонну. Трое попали в приемный покой Мариинской больницы с разбитыми лицами и сотрясениями. Десять человек доставлены в отделы Центрального УМВД на профилактические беседы и отпущены без составления административных протоколов.

9 мая «Бессмертный полк» в Москве тоже потерял стройность рядов из-за флага непризнанной Нагорно-Карабахской республики. На Тверской улице полиции пришлось встать между представителями Азербайджана и Армении.
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