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Всех детей, заболевших в ижевском лагере «Дружба», выписали из больницы
Опубликована: Сегодня 11:52 Из больницы выписали всех детей, заболевших в лагере «Дружба» под Ижевском. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом во время аппаратного совещания органов государственной власти в среду, 10 мая, сообщил исполняющий обязанности председателя правительства Удмуртии Виктор Савельев.
Он также уточнил, что на данный момент в медучреждении находятся несколько сотрудников пищеблока, которые ждут результатов анализов. Заключения должны выдать 10 мая.
В ходе своего выступления и.о. председателя правительства отметил, что организаторы на услуги лагеря потратили 720 тыс. рублей.
Напомним, деятельность столовой и самого детского оздоровительного лагеря «Дружба», в котором заболели 97 человек, из них 89 – дети в возрасте от 14 до 18 лет, приостановили на 30 суток
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