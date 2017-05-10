Умер диджей Роберт Майлз

Опубликована: Сегодня 13:27



фото: tunnel.ru фото: tunnel.ru

DJ Mag Italia on Twitter RIP #RobertMiles.

Самой известной работой Майлза была композиция Children, вышедшая в 1995 году и занимавшая первые места в музыкальных чартах 12 стран. Альбом Майлза «Dreamland», в который вошла композиция Children, стал мультиплатиновым, было продано пять миллионов копий. Майлза, популярного в 1990-е годы, считают основателем направления дрим-хаус.