Умер диджей Роберт Майлз

Опубликована: Сегодня 13:27

фото: tunnel.ru
Диджей Роберт Майлз, настоящее имя которого Роберто Кончина, скончался в возрасте 47 лет. Об этом сообщает DJ Mag Italia. Отмечается, что диджей умер вследствие тяжёлой болезни, название которой не уточняется.

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RIP #RobertMiles.

Самой известной работой Майлза была композиция Children, вышедшая в 1995 году и занимавшая первые места в музыкальных чартах 12 стран. Альбом Майлза «Dreamland», в который вошла композиция Children, стал мультиплатиновым, было продано пять миллионов копий. Майлза, популярного в 1990-е годы, считают основателем направления дрим-хаус.


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