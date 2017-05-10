Глава Малопургинского района Удмуртии и его заместитель попали под уголовное преследование

Опубликована: Сегодня 14:12

фото: навигаторпрестиж.рф
В отношении главы и заместителя главы Малопургинского района Удмуртии из-за проблем с новым аварийным жильем возбудили уголовные дела. Об этом рассказал журналистам в среду, 10 мая, врио главы региона Александр Бречалов, пишет информагентство «Сусанин». Руководитель региона не уточнил, по каким статьям уголовного кодекса возбуждены дела.

«Почему так? Потому что была дана неделя на принятие решений, не все меня поняли, начали доказывать, отчаянно, что кто-то виноват, но не строители, не местная власть. Так не пойдет. Все ответственные понесут соответствующее наказание», - сказал Бречалов. Он также добавил, что все нарушения, связанные со строительством домов для переселения людей из ветхого жилья в Малопургинском районе Удмуртии, «будут до 1 сентября исчерпаны».

Ранее сообщалось, что в администрации Малопургинского района прошли обыски, а позднее правоохранители возбудили уголовные дела, однако не сообщалось в отношении кого именно. Тогда правоохранителей интересовали документы, связанные с реализацией программы расселение ветхого жилья.


Теги
творчество суд семья пенсия финансы Ижавто транспорт Можга дети долг США Александр Волков кино мода Россия бизнес Ижевск зоопарк праздник розыск Новый год/Рождество инвалид оружие СКП медицина Ува Украина Воткинск туризм телевидение Голливуд музыка Балезино ДТП Владимир Путин убийство штраф хоккей Дмитрий Медведев ЖКХ бюджет школа Завьялово ремонт СМИ животные биатлон Игра прокуратура безопасность ГИБДД самолет алкоголь дороги ГЖД молодежь Сарапул Интернет фестиваль выборы видео МВД технологии ИжГТУ выставка МЧС здоровье пристав торговля религия конкурс Удмуртия банк пожар звезда футбол строительство физкультура природа траур ветеран правительство занятость промышленность преступление лес Госсовет УР погода депутат терроризм образование рейтинг наркотики полиция Москва армия Малая Пурга Глазов свадьба вода
Все теги
Яндекс.Погода