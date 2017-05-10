|
Глава Малопургинского района Удмуртии и его заместитель попали под уголовное преследование
Опубликована: Сегодня 14:12 В отношении главы и заместителя главы Малопургинского района Удмуртии из-за проблем с новым аварийным жильем возбудили уголовные дела. Об этом рассказал журналистам в среду, 10 мая, врио главы региона Александр Бречалов, пишет информагентство «Сусанин». Руководитель региона не уточнил, по каким статьям уголовного кодекса возбуждены дела.
«Почему так? Потому что была дана неделя на принятие решений, не все меня поняли, начали доказывать, отчаянно, что кто-то виноват, но не строители, не местная власть. Так не пойдет. Все ответственные понесут соответствующее наказание», - сказал Бречалов. Он также добавил, что все нарушения, связанные со строительством домов для переселения людей из ветхого жилья в Малопургинском районе Удмуртии, «будут до 1 сентября исчерпаны».
Ранее сообщалось, что в администрации Малопургинского района прошли обыски, а позднее правоохранители возбудили уголовные дела, однако не сообщалось в отношении кого именно. Тогда правоохранителей интересовали документы, связанные с реализацией программы расселение ветхого жилья.