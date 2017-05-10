Владельца кафе "Шоколад" в Дебесах обвинили в изнасилованиях и растлении малолетних

Опубликована: Сегодня 14:58





Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела о нескольких изнасилованиях и растлении малолетних, в которых обвиняется 37-летний житель села Дебесы, владевший кафе "Шоколад".

Следствие полагает, что летом 2012 года он увез 18-летнюю официантку кафе на кладбище, где ее изнасиловал. Пресс-служба следственного ведомства сообщает, что в декабре 2015 года он познакомился в кафе с двумя 16-летними студентками техникума, которые отмечали там день рождения. Затем обвиняемый поочередно вывел девушек во внутренний двор кафе и в кочегарке изнасиловал. В 2015 -2016 г.г. обвиняемый угощал в кафе спиртными напитками студенток Дебесского политехникума в возрасте от 14 до 15 лет, с тремя из которых затем вступил в половую связь. Ни одна их потерпевших, опасаясь расправы со стороны обвиняемого, после случившегося не обратилась в правоохранительные органы.



В сентябре 2016 года злоумышленник был задержан сотрудниками полиции по подозрению в вымогательстве денег в сумме 500 тысяч рублей у местного жителя. В ходе расследования уголовного дела в правоохранительные органы поступила информация о ранее совершенных им в селе Дебесы преступлениях в отношении несовершеннолетних девушек.



По данным фактам были возбуждены уголовные дела по обвинению жителя Дебес в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 4 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста), а также п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Следователем внесено представление в адрес Главы Удмуртской Республики об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. В итоге 13 сотрудников администрации МО «Дебесский район» и преподавательского состава Дебесского политехникума привлечены к дисциплинарной ответственности. Директор техникума, его заместитель и медицинский работник уволены. У кафе «Шоколад» отозвана лицензия на розничную продажу алкогольной продукции.