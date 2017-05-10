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Уголовное дело завели на заведующую столовой ижевского лагеря «Дружба»
Опубликована: Сегодня 15:46 Заведующей столовой ижевского лагеря «Дружба» предъявили обвинение по статье 236 УК России («Нарушение санаторно-эпидемиологических норм»). Как пишет информагентство «Сусанин», об этом на аппаратном совещании органов государственной власти в среду, 10 мая, сообщил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике.
«В пищеблоке было трудоустроено 4 человека, а работали там еще 16 вольнонаемных лиц по приглашению заведующей столовой. Ей предъявили обвинение по статье 236 УК России, и она вину полностью признала», - сказал Владимир Никешкин.
В ходе своего доклада Никешкин также отметил, что директора лагеря «Дружба» ранее уволили с аналогичной должности. «Директор ранее был уволен с руководящей должности другого детского лагеря, неоднократно привлекался к ответственности за совершение административных правонарушений в области санитарно-эпидемиологических требований», - сказал Владимир Никешкин, который также подчеркнул, что детский лагерь не проверял Роспотребнадзор.
Руководитель следственного управления СКР по Удмуртии также заявил, что в прошлом году надзорный орган внес преставление и план-задание по подготовке лагеря к лету, однако эти требования «Дружбой» были проигнорированы. Никешкин рассказал и о том, что продукты хранились в столовой с нарушениями, отсутствовали медкнижки у работников столовой и дети не были обеспечены водой.
Напомним, ранее лагерь закрыли на 30 дней по решению Октябрьского суда Ижевска. Это решение было принято, когда из лагеря были госпитализированы свыше 90 человек с диагнозом «вирусная диарея».
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