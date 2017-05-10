В Швеции подростков поймали во время изнасилования лошади

Опубликована: Сегодня 16:29



фото: pda.fedpress.ru фото: pda.fedpress.ru

По информации полиции, в регионе и раньше были проблемы с сексуальным насилием над животными. В частности, на ферме, где были пойманы подростки, в предыдущем случае был обнаружен презерватив. При этом ни один из зоофилов не применял против животных оружие.Отмечается, что в Швеции зоофилия стала уголовным преступлением лишь несколько лет назад.