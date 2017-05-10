|
В Швеции подростков поймали во время изнасилования лошади
Опубликована: Сегодня 16:29 В Швеции полиция задержала на месте преступления двух подростков, которые ночью вломились в конюшню и изнасиловали лошадь, пишет News-decent.com. Подростки не достигли возраста уголовной ответственности, в связи с чем их просто передали родителям.
По информации полиции, в регионе и раньше были проблемы с сексуальным насилием над животными. В частности, на ферме, где были пойманы подростки, в предыдущем случае был обнаружен презерватив. При этом ни один из зоофилов не применял против животных оружие.
Отмечается, что в Швеции зоофилия стала уголовным преступлением лишь несколько лет назад.
Загрузка...