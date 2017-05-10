Начальник ГУП «Удмуртавтодор» написал заявление об увольнении

Опубликована: Сегодня 17:18



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«Генеральный директор Удмуртавтодора сейчас в отпуске, и из отпуска уже не выйдет, заявление написано. Ключевая организация, которая выигрывала основной объем контрактов, мало того, в этой структуре еще там масса структур. Мы, естественно, занимаемся вопросом глубоко, сейчас проводим анализ не только деятельности министерства, но и непосредственно компаний, которые занимались от песка и щебня до ремонта и разметки. У нас очень много сейчас материала», - сказал Бречалов.Он добавил, что если федеральные и региональные дороги в республике в хорошем качестве, то местные, напротив, находятся в очень плохом состоянии. «Что касается дорог и транспорта, претензии обоснованные в отношении местных дорог. Если федеральные и региональные дороги в очень хорошем состоянии, больше 85% соответствует нормативам, то местные дороги у нас очень, очень, очень плохие. Большая протяженность дорог вообще никуда не годится, как в Балезинском районе, даже на специальной технике невозможно проехать», - уточнил врио главы Удмуртии Александр Бречалов.