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Начальник ГУП «Удмуртавтодор» написал заявление об увольнении
Опубликована: Сегодня 17:18 Александр Корепанов, начальник ГУП «Удмуртавтодор», написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом в среду, 10 мая, сообщил журналистам «Сусанина» врио главы Удмуртии Александр Бречалов.
«Генеральный директор Удмуртавтодора сейчас в отпуске, и из отпуска уже не выйдет, заявление написано. Ключевая организация, которая выигрывала основной объем контрактов, мало того, в этой структуре еще там масса структур. Мы, естественно, занимаемся вопросом глубоко, сейчас проводим анализ не только деятельности министерства, но и непосредственно компаний, которые занимались от песка и щебня до ремонта и разметки. У нас очень много сейчас материала», - сказал Бречалов.
Он добавил, что если федеральные и региональные дороги в республике в хорошем качестве, то местные, напротив, находятся в очень плохом состоянии. «Что касается дорог и транспорта, претензии обоснованные в отношении местных дорог. Если федеральные и региональные дороги в очень хорошем состоянии, больше 85% соответствует нормативам, то местные дороги у нас очень, очень, очень плохие. Большая протяженность дорог вообще никуда не годится, как в Балезинском районе, даже на специальной технике невозможно проехать», - уточнил врио главы Удмуртии Александр Бречалов.