Мурлыканье котиков исцеляет людей - доказано учеными

Опубликована: 10 Мая 2017 г. 18:14



фото: animal-store.ru фото: animal-store.ru

Кошки мурлычут на уровне 25–150 Гц, что близко к инфразвуку. Эта частота благоприятно влияет на здоровье человека, ускоряя регенерацию клеток, восстановление мышц и костей. Также мурлыканье нормализует дыхание человека и помогает людям избавиться от стресса.Примечательно, что эти лечебные звуки исцеляют в первую очередь саму кошку.