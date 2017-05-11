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Мурлыканье котиков исцеляет людей - доказано учеными
Опубликована: 10 Мая 2017 г. 18:14 Американские учёные доказали способность кошек исцелять людей, пишет Лайф со ссылкой на западные СМИ. Данные подтверждены серией экспериментов.
Кошки мурлычут на уровне 25–150 Гц, что близко к инфразвуку. Эта частота благоприятно влияет на здоровье человека, ускоряя регенерацию клеток, восстановление мышц и костей. Также мурлыканье нормализует дыхание человека и помогает людям избавиться от стресса.
Примечательно, что эти лечебные звуки исцеляют в первую очередь саму кошку.
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