В Удмуртии прокуратура пресекла продажу через Интернет котят краснокнижного манула

Опубликована: Сегодня 08:30



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Между тем, за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных установлена уголовная ответственность, а ввоз электроловильных систем на территорию Российской Федерации запрещен Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».В связи с тем, что размещенная на Интернет-сайтах информация носит противоправный характер, прокурор Граховского района обратился в Кизнерский районный суд с исковыми заявлениями о признании ее запрещенной к распространению. Суд требования прокурора удовлетворил.