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В Удмуртии прокуратура пресекла продажу через Интернет котят краснокнижного манула
Опубликована: Сегодня 08:30 Прокуратурой Граховского района в ходе мониторинга сети Интернет было установлено, что на одном из сайтов размещена информация о продаже детенышей манула, занесенного в Красную книгу РФ. Помимо этого, на другом сайте предлагались к продаже электроудочки, использование которых влечет катастрофические последствия для ихтиофауны от воздействия мощных электроразрядов.
Между тем, за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных установлена уголовная ответственность, а ввоз электроловильных систем на территорию Российской Федерации запрещен Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
В связи с тем, что размещенная на Интернет-сайтах информация носит противоправный характер, прокурор Граховского района обратился в Кизнерский районный суд с исковыми заявлениями о признании ее запрещенной к распространению. Суд требования прокурора удовлетворил.