Александр Бречалов заявил о своевременном открытии моста через Каму

Опубликована: Сегодня 09:22

фото: riverpilgrim.livejournal.com
На срок сдачи платных мостов через реки Кама и Буй в Камбарском районе Удмуртии может повлиять только «некий форс-мажор». Как пишет информагентство «Сусанин», об этом на брифинге для журналистов рассказал врио главы республики Александр Бречалов.

По его словам, на прошлой неделе власти региона провели совещание с владельцем основного концессионера строительства ООО «РИК», банком ВТБ, и «сошлись во мнении», что сдвинуть срок сдачи моста с 17 июля этого года может только «некий форс-мажор». «К 17 июля объект будет полностью введен в эксплуатацию. Решает ли это полностью проблему? Конечно, нет. У нас остается вопрос тарифообразования. Сиюсекундного решения я вам выдать не смогу, проблемой занимаемся», - сказал Бречалов. Он также рассказал, что на открытие мостов может приехать министра транспорта России Максим Соколов.

Концессионное соглашение о строительстве моста через Каму в Удмуртии заключили 1 октября 2013 года. Общая стоимость проекта составила почти 14 млрд рублей. Согласно договоренностям, после окончания строительства мост на 49 лет перейдет концессионеру. Проезд по нему будет платным. Общаясь с журналистами в апреле этого года, врио главы Удмуртии Александр Бречалов попросил не воспринимать максимальную планку тарифа, как расчетную стоимость проезда.

Власти региона планировали завершить строительство моста в сентябре 2016 года, затем перенесли открытие на начало ноября, после чего «отодвинули» знаменательную дату еще на пять месяцев, а в конце года власти Удмуртии еще раз уточнили сроки, сместив их до июля 2017 года. Движение по мосту открыли 4 ноября 2016 года.



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