|
Житель Якшур-Бодьинского района попался с сетью и рыбой в нерестовый период
Опубликована: Сегодня 10:47 В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Путина» инспекторы Якшур-Бодьинского ОГИБДД остановили автомобиль «Иж» под управлением местного жителя. В ходе осмотра транспорта в салоне были обнаружены мешок с рыболовной сетью, резиновая лодка и мешок с рыбой весом 10 кг.
«Сотрудниками полиции установлено, что мужчина в ночное время на пруду в весенний нерестовый период, когда акватории всех водных объектов рыбохозяйственного значения являются нерестилищами или путями нерестовых миграций рыб, осуществлял незаконный вылов водных биоресурсов запрещенным орудием лова», - говорится в сообщении пресс-службы МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). За данное преступление предусмотрено наказание на срок до 2 лет.