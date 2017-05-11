Житель Якшур-Бодьинского района попался с сетью и рыбой в нерестовый период

Опубликована: Сегодня 10:47



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«Сотрудниками полиции установлено, что мужчина в ночное время на пруду в весенний нерестовый период, когда акватории всех водных объектов рыбохозяйственного значения являются нерестилищами или путями нерестовых миграций рыб, осуществлял незаконный вылов водных биоресурсов запрещенным орудием лова», - говорится в сообщении пресс-службы МВД.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). За данное преступление предусмотрено наказание на срок до 2 лет.